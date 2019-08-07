Kenya parlamentosunda sabah saatlerinde gerçekleştirilen oturuma 5 aylık bebeğiyle katılan milletvekili Zulekha Hassan, meclis başkanının emriyle dışarı çıkarıldı.

Oturumu 15 dakika durduran meclis başkanı, Hassan'ın görevlilerin eşliğinde oturumdan çıkarılmasını istedi.

Hassan, dışarı çıkarılmasına tepki göstererek, "Bebekle gelememek için gerçekten çok uğraştım ama bugün acil bir durum vardı. Ne yapmam gerekiyordu? Parlamentonun çocuk odası veya kreş olsaydı, bebeğimi oraya koyabilirdim" dedi.

Hassan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha fazla kadının meclise girmesini istiyorsanız onlara uygun bir ortam hazırlamalısınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA