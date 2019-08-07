Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Abdulfettah Moro'nun Nahda'dan cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi tarihi bir andır. Nahda Hareketi ilk kez içinden birini cumhurbaşkanlığı için aday gösteriyor" dedi.

Moro, uluslararası alanda kabul gören bir isim

Tunus'ta İslami yapıdan gelen bir ismin cumhurbaşkanı olması konusunda uluslararası güçlerden gelen bir kabulsüzlük durumunun olup olmadığına dair bir soru üzerine Haruni, şunları söyledi:

"Gerek devletler, gerek demokratik güçler, gerekse Tunus'un demokratik sürecine destek veren ülkelerden uluslararası arenada Nahda'ya karşı bir veto durumu yok. Şayet başka devletlerden bu yönde bir veto olacak olursa da bu hareketi hiç ilgilendirmez. Çünkü Nahda, bir devlet adamını aday gösteriyor."

Moro'nun uluslararası alanda yüksek kabule sahip değerli biri olduğunu ifade eden Haruni, Moro'nun Nahda'nın içinde ve dışında itidal sahibi, açılımcı ve uzlaşmacı bir kişi olarak tanındığını ve adaylığının bizzat Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin önerisi üzerine gerçekleştiğini vurguladı.

"Nahda kimsenin destek sandığı değil"

Haruni, Nahda Hareketi'nin ülke içinde üzerinde uzlaşılan bir ismin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini arzuladığını ancak bunun sağlanamadığını ve kendi içinden bir aday çıkarmaya karar verdiğini dile getirdi.

"Nahda kimsenin destek sandığı değildir" diyen Haruni, seçmenleri Moro'ya oy vermeye çağırdı.

Nahda Hareketi'nin eylül ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Tunuslu düşünür Abdulfettah Moro'yu aday göstereceği açıklanmıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da 93 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta son buluyor.

Kaynak: AA