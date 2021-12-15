Kent yetkilileri, 2018'deki saldırıların kurbanlarına ve saldırılar nedeniyle mağduriyet yaşayanlara tazminat ödenmesi kararının onaylandığı duyurdu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına birer milyon dolar, yaralanan kişilere ise 345 bin dolar ila 777 bin dolar arasında değişen rakamlarda tazminat verilecek.

Saldırı nedeniyle travma geçiren 19 kişiye de 22 bin 800 dolar ödeme yapılacak. Böylece, ödenen tazminat bedeli yaklaşık 26 milyon dolar olacak.

127,5 milyon dolarlık tazminat anlaşmasına varılmıştı

Mağdurlar, daha önce de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davada, Adalet Bakanlığı'yla 127,5 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

14 Şubat 2018'de Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Okulun eski öğrencisi olan Cruz’un, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.