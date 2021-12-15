ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) emniyet müdürü ilk kez kadın olacak.

New York Belediye Başkanlığına seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak Eric Adams, NYPD'nin başına Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı.

"Keechant Sewell, hem New Yorkluların ihtiyaç duyduğu güvenliği hem de hak ettikleri adaleti sağlayacak deneyime ve duygusal zekaya sahip, başarısı kanıtlanmış bir suç savaşçısı."

İlk kadın, üçüncü siyahi emniyet müdürü

Keechant Sewell, ABD'nin en büyük polis teşkilatının ilk kadın emniyet müdürü olacak.

Gizli görevler, silahla ve uyuşturucuyla mücadele, rehine müzakereleri gibi rollerde 25 yılı aşkın deneyime sahip Sewell, aynı zamanda New York'un üçüncü siyahi emniyet müdürü olacak.



