Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Gana'dan dönen 23 yaşındaki Kamboçya vatandaşı bir kadına yapılan testte, koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Kamboçyalı kadının Gana'da çalıştığı ve pazar günü Dubai ve Bangkok üzerinden ülkeye geri döndüğü belirtildi.

Başbakan Hun Sen, kimsenin panik olmaması gerektiğini ifade ederek, virüse karşı önleyici tedbirlere devam edilmesi çağrısında bulundu.

Ülkede son 24 saatte 8 yeni COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 120 bin 390'a çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 995'e yükseldi.

Filipinler'de 2 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Filipinler Sağlık Bakanlığı, Japonya ve Nijerya'dan gelen 2 kişide, Omicron varyantına rastlandığını duyurdu.

Sağlık yetkilileri, maske takılması, ellerin dezenfekte edilmesi ve kalabalıklardan uzak durulması yönündeki çağrılarını yineledi.

Filipinler'de son 24 saatte 237 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 915'e çıktı. COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 50 bin 449'a yükseldi.

Fas'ta ilk vaka

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez, Kazablanka kentinde yaşayan bir vatandaşta omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Enfekte kişinin kentteki bir hastanede tedavi altına alındığı, durumunun da iyi olduğu ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.