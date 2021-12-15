İsrail'de Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın geçen haftaki ABD ziyaretinde yer alan bir kişinin PCR testi pozitif çıktı.

Gantz'ın da test sonuçları neticelenene ve COVID-19 veya Omicron varyantı taşımadığı anlaşılana kadar karantinada kalacağı belirtildi.

Enfekte olduğu açıklanan kişinin, geçen haftaki ABD uçuşu sırasında Gantz'ın yakınında oturmadığı, gidiş-dönüş sırasında havalimanında yapılan test sonuçlarının da negatif olduğu aktarıldı.

Geçen hafta Washington'a gitmişi

İsrail Savunma Bakanı Gantz, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile "Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ve İran nükleer programı gibi bölgesel meseleleri" görüşmek üzere geçen hafta Washington'a gitmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett da dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide COVID-19 tespit edilmesi nedeniyle karantinaya girmişti.