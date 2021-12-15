Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg, Brüksel ve Lüksemburg'daki binalarına, dijital veya basılı formatta verilen COVID-19 Sertifikası'nı göstermeden giren milletvekillerine verilen ceza, bu durumun kaç kez tekrarlandığına bağlı olarak belirlendi.

Bir kez sertifikasız şekilde binaya giren milletvekiline uyarı gönderilirken, bunu tekrarlamış olanlara 2 ila 7 günlük ödenek kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Sertifika göstermeden giriş yapmak 3 Kasım'da yasaklandı

AP Başkanı David Sassoli, Strazburg'da Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, parlamentoya giriş şartlarını ihlal etmenin ciddi bir eylem olduğunu, bunu yapan milletvekillerinin parlamentoda bulunan herkesin sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

AP binalarına COVID-19 sertifikası göstermeden giriş yapmak 3 Kasım'dan itibaren yasaklanmıştı. Milletvekilleri dahil herkesin, binalara girişte sertifika göstermesi gerekiyor.

COVID-19 sertifikası, kişilerin aşı olduğunu, son 6 ay içinde hastalığı atlattığını veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test yaptırdığını kanıtlıyor.