Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 782 artışla 50 milyon 236 bin 602'ye çıktı.

Son 24 saatte bin 751 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 800 bin 473 olarak kayıtlara geçti.

Vaka ve can kaybında sıralama: California, Texas, Florida

California 5 milyon 177 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 401 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 428 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 707'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 73 oldu.

ABD'de aşılama

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,7'sine en az bir doz, yüzde 64,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 27,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 239 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 202 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 55 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.