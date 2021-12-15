Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 40'tan fazlasının iki doz COVID-19 aşısı olduğunu aktardı.

Aşılanan nüfus oranının yüzde 70'i geçene kadar salgın tedbirlerine uymak zorunda olduklarını ifade eden Şmıgal, hükümetin bölgelere göre uyarlanmış tedbirlerin süresini 31 Mart'a kadar uzattığını belirtti.

Kırmızı bölgede en katı tedbirler uygulanıyor

Ukrayna'da salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyor.

COVID-19 aşı sertifikası, negatif PSR testi ya da hastalığı atlatmış olduklarına dair belgesi olanlar tedbirlerden muaf tutuluyor.

Vakalar tekrar artmaya başladı

Ülkede eylülde tekrar artmaya başlayan vakalar, 4 Kasım'da 27 bin 377 vaka tespit edilmesiyle en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Son 24 saatte 8 bin 109 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 12 milyondan fazla kişiye 2 doz aşı yapıldı.