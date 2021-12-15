Kırgızistan'da parlamentonun 54 sandalyesi siyasilerin
Kırgızistan'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Yüzde 34,94 katılımla gerçekleşen seçim sonucunda, Kırgızistan parlamentosunda 54 sandalye siyasi partilerin, 36 sandalye de bağımsız adayların oldu.
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu'nun yayımladığı kesin sonuçlara göre, milletvekili seçiminde 3 milyon 703 bin 420 kayıtlı seçmenin 1 milyon 281 bin 622'si oy kullandı.
Seçimler, yüzde 34,94 katılımla gerçekleşti.
Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı ile bu dağılımın oranlarına göre, 21 siyasi partinin girdiği seçimde 6 parti yüzde 5'lik ulusal ve 0,5'lik bölgesel seçim barajını aştı.
15 parti milletvekili çıkaramadı
Ata Yurt Kırgızistan 222 bin 5 oyla 15, İşenim (İnanç) 174 bin 470 oyla 12, Intımak (Birlik) 141 bin 9 oyla 9, Alyans 106 bin 955 oyla 7, Bütün Kırgızistan 90 bin 223 oyla 6 ve İman Nuru 79 bin 25 oyla 5 milletvekili çıkartarak parlamentoya girdi.
Geriye kalan 15 siyasi parti ise milletvekili çıkaramadı.
Böylelikle, 7'nci dönem Kırgızistan parlamentosunda 54 sandalye siyasi partilerin, 36 sandalye de bağımsız adayların oldu.