Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu'nun yayımladığı kesin sonuçlara göre, milletvekili seçiminde 3 milyon 703 bin 420 kayıtlı seçmenin 1 milyon 281 bin 622'si oy kullandı.

Seçimler, yüzde 34,94 katılımla gerçekleşti.

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı ile bu dağılımın oranlarına göre, 21 siyasi partinin girdiği seçimde 6 parti yüzde 5'lik ulusal ve 0,5'lik bölgesel seçim barajını aştı.

15 parti milletvekili çıkaramadı

Ata Yurt Kırgızistan 222 bin 5 oyla 15, İşenim (İnanç) 174 bin 470 oyla 12, Intımak (Birlik) 141 bin 9 oyla 9, Alyans 106 bin 955 oyla 7, Bütün Kırgızistan 90 bin 223 oyla 6 ve İman Nuru 79 bin 25 oyla 5 milletvekili çıkartarak parlamentoya girdi.

Geriye kalan 15 siyasi parti ise milletvekili çıkaramadı.

Böylelikle, 7'nci dönem Kırgızistan parlamentosunda 54 sandalye siyasi partilerin, 36 sandalye de bağımsız adayların oldu.