ABD tarihinin en kanlı saldırılarından birisini gerçekleştiren katil kan donduran bir itirafta bulundu.

Parkland'da lisede 14'ü öğrenci 17 kişiyi katleden Nikolas Cruz(nikolas kuruz) hakkındaki suçlamaları kabul etti. Nikolas Cruz 17'si cinayet 17'si de cinayete teşebbüsten 34 suçtan mahkum edildi.

Tutuklandığında mental sorunları olduğu iddia edilen Cruz'un, saldırıdan önce cep telefonuna kaydettiği videoda meşhur olmak için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ima ettiği belirtildi.

Kararı jüri verecek

Katil Cruz, mahkemeye yaptığı son açıklamasında katliam gerçekleştirdiği için üzgün olduğunu, onunla ilgili nihai hükmü öldürdüğü insanların ailelerinin vermesi gerektiğini söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren 23 yaşındaki Cruz ile ilgili kararı jüri verecek.

Cruz, suçunu itiraf ederek jürinin hakkında vereceği şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis ya da idam kararına itiraz hakkını kaybetmiş oldu.