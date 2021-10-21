Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'nin Maryland eyaletindeki merkezde kılınan cenaze namazının hemen ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ateş açtı.

Merkezin bahçesinde yaşanan saldırıda, saldırganın vurduğu kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, saldırganın hala arandığını ifade etti.

Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ve merkezin yönetiminin yerel yetkililerle yakın iş birliği yaptığını söyledi.