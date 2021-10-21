Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırgan aranıyor.
Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'nin Maryland eyaletindeki merkezde kılınan cenaze namazının hemen ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ateş açtı.
Merkezin bahçesinde yaşanan saldırıda, saldırganın vurduğu kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, saldırganın hala arandığını ifade etti.
Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ve merkezin yönetiminin yerel yetkililerle yakın iş birliği yaptığını söyledi.
Etiketler: ABD
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