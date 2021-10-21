Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden: Çin'in hipersonik füze denediği iddiaları endişe verici
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların kendisini endişelendirdiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletine hareket etmeden önce Andrews Askeri Hava Üssü'nde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Joe Biden, bir gazetecinin "Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından dolayı endişeli misiniz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.
Financial Times gazetesi, 16 Ekim'de adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haberde, füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.
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