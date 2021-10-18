Financial Times'ın (FT) konuya vakıf 5 kişiye dayandırdığı haberine göre Çin ordusu, geçtiğimiz ağustos ayında bir hipersonik füze testi gerçekleştirdi.

Söz konusu kişilerden 3'ü füzenin hedefi ıskaladığını belirtse de diğer 2'si Çin'in hipersonik silah kabiliyeti konusunda ABD'nin fark ettiğinden çok daha büyük ilerleme sağladığını vurguladı.

Habere göre füze testi, ABD'nin Çin'in askeri modernizasyonunu neden "hafife aldığına" dair yeni soruları gündeme getirdi.

Çinden resmi açıklama gelmedi

Çinli yetkililer konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Devlet destekli yayıncı Global Times ise konuya ilişkin haberleri ne reddetti ne de yalanladı.

Global Times'ın pazar günü yayımladığı yazıda, "FT'nin haberi muteber kabul edilirse, bu Çin'in nükleer caydırıcılık sisteminin yeni kilit üyesi olduğu anlamına gelir." denildi.

Bu durumun da ABD'nin Çin'e karşı stratejik üstünlük anlayışına darbe olduğuna vurgu yapıldı.