Polonya parlamentosu, sınır muhafızlarının sınırı yasa dışı yollardan geçen göçmenleri derhal sınır dışı etmelerine izin veren yasal değişikliği onayladı.

Sınır muhafızlarına uluslararası sığınma başvurularını incelemeden reddetme yetkisi de verilecek.

Ayrıca sınıra dikenli tellerin haricinde bir duvar inşası da gündemde.

Polonyalı bir avukat olan Kamil Syller ise, hükümetin göçmenlere karşı bu sert politikalarına karşı Facebook'ta bir kampanya başlattı.

Yeşil ışık isimli projeye göre, Polonya'nın Belarus sınırına yakın bölgelerde yaşayan ve göçmenlerin dışarda kalmasını istemeyen halk, evlerinde yeşil ışık yakarak göçmenleri eve davet edecek.

Ormanda donara ölüyorlar

Sınırdan yaklaşık 5 kilometre uzakta yaşayan Syller, birçok göçmenin yerel halktan yardım istemek yerine donma derecesine düşen ormanlarda kalarak kendilerini tehlikeye attığını söylüyor.

Son haftalarda, bölgedeki sıcaklıkların düşmesi nedeniyle hipotermi nedeniyle sınır yakınında en az 4 göçmen hayatını kaybetmişti.

Polonya gazetesi Wyborcza'ya konuşan Syller, bu evleri arayan göçmenlerin yemek ve kıyafete erişebilme, telefonlarını şarj etme şansına ulaşabileceğini söylüyor.

Yeşil ışık planı göçmenlere yardım etmeyi amaçlasa da evini yeşil ışıkla işaretleyerek göçmenleri güvenlik güçlerine temsil etme riski planın uygulanması konusunda tereddüt yaratıyor.

Polonya, Litvanya ve Letonya, Belarus üzerinden gelen Afgan göçmenlerde keskin bir artış olduğunu söylüyor.

Polonya ve AB, Belarus'u göçmenleri AB'ye geçiş için Belarus'a gitmeye teşvik ederek silahlandırmakla suçluyor.