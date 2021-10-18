Kişida, 4 Ekim'de mecliste seçilmesi sonrası başbakan olarak ilk kez gittiği nükleer santralin sökülme aşamasına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretinde kendisine brifing veren tesis işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yöneticilerine, santralin devreden çıkarılması sürecine yönelik düşüncelerini aktaran Kişida, "Santralin devreden çıkarılması kuzeydoğu bölgelerinin yeniden inşasının ön koşuludur. Yerel halkla güven ilişkisini öne çıkararak istikrarlı bir çalışma yürütmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı, santraldeki kirli suyun denize bırakılmasında gecikme olamayacağını ifade etti.

Hükümet ve TEPCO, nisan ayında, yoğun şekilde seyreltilmiş suyu tahliye çalışmalarının 2023 baharında başlayacağını ve tamamlanmasının onlarca yıl süreceğini bildirmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Kapasite uyarısı yapılmıştı

Bölgedeki bin tankta 1 milyon tondan fazla atık su muhafaza ediliyor.

TEPCO, söz konusu depolama alanının gelecek yılın sonlarına doğru dolacağını bildirmişti.

Atık su nasıl tahliye edilecek?

Japon firma, atık suyun salıverilmesi için santralin altından okyanusa doğru tünel kuracak. Bu kapsamda işlenmiş atık suyu yasal standartlar çerçevesinde daha da sulandırarak, radyoaktivitesini düşürmeyi planlayan TEPCO, denizi altına inşa edeceği 1 kilometrelik tünel vasıtasıyla Pasifik Okyanusuna salıverecek.

Tünel, Dai-içi santralindeki 5 numaralı reaktör yakınlarında deniz yatağındaki dip kayalar oyularak inşa edilecek ve doğu yönüne 1 kilometre boyunca uzanarak, avlanma yetkisi verilmeyen sahada, atık suyu denizle buluşturacak.

Devlet öncülük edecek

Geçen hafta tesisi ziyaret eden Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, "Devlet, (Fukuşima Dai-içi'deki) reaktörlerin devreden çıkarılmasına öncülük edecek." demişti.

Japonya'da "Tohoku" diye bilinen ülkenin kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, Pasifik Okyanusu kıyılarında tsunamiyi tetiklemiş ve santralde radyoaktif sızıntı meydana getirmişti.