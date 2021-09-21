BM: Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 4 göçmenin donarak ölmesi şok edici
Polonya Belarus sınırı yakınlarında 4 düzensiz göçmen donarak hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler olayı "şok edici" olarak niteledi, kayıplardan üzüntü duyulduğunu açıkladı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü 4 göçmenin ölümünün ardından ortak açıklama yaptı.
Açıklamada 2'si Iraklı 4 kişinin hayatını kaybetmesinin şok edici olduğu, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Her iki ülke sınırındaki düzensiz göçmenlerin geri itildiğine dair haberlerin endişeyle takip edildiği vurgulandı.
Polonya duvar örme kararı almıştı
Polonya, Belarus üzerinden Avrupa Birliği'ne gelen kaçak göçmen sayısındaki artış nedeniyle kendi sınırına tel örgüden 150 kilometrelik duvar örme kararı almıştı.
Polonya ve Belarus sınırında göçmen krizi yaşanıyor.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin doğu sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 3 göçmenin cesedine ulaştığını, göçmenlerin donarak yaşamlarını yitirdiklerini açıklamıştı.