Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişimi
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Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartman dairesinin balkonuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu. Olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı.
Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu.
Cinayete teşebbüsten soruşturma
Savcılık ve polisin açıklamasına göre, cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, Schwert caddesindeki bir apartman dairesinin balkonuna gece 02.00 sularında içinde yanıcı sıvı bulunan bir şişe atıldığına değinildi.
Açıklamaya göre, olayda hafif yaralandığı belirtilen 48 yaşındaki kiracı yangını kendi imkanlarıyla söndürüp polisi aradı.
29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen şehrinde, Mevlüde ve Durmuş Genç ailesinin evi ırkçılar tarafından kundaklanmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Almanya
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