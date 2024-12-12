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Dünya
The Guardian 12.12.2024 07:06

Parkinson ilacı kumar bağımlılığına yol açtı, hasta 70 bin sterlin tazminat kazandı

İngiltere’de 66 yaşındaki Philip Stevens, Parkinson hastalığında kullanılan bir ilacın neden olduğu “kontrolsüz” kumar bağımlılığı nedeniyle Ulusal Sağlık Hizmetleri’nden (NHS) 70 bin sterlin tazminat aldı.

Parkinson ilacı kumar bağımlılığına yol açtı, hasta 70 bin sterlin tazminat kazandı

Hampshire’da yaşayan Stevens, 2017 yılında “huzursuz bacak sendromu” teşhisiyle reçeteyle verilen Ropinirole ilacını kullanmaya başladı. Ancak, bu ilacın “dürtü kontrol bozukluğu” gibi yan etkilere yol açabileceği konusunda doktoru tarafından bilgilendirilmediğini iddia etti.

NHS’ye göre, Ropinirole gibi ilaçlar, hastalarda “aşırı yeme, kumar oynama, alışveriş yapma" gibi davranışsal yan etkilere neden olabiliyor.

Bu durumlarda hastaların hemen bir uzman hemşireye danışması gerektiği belirtiliyor.

Kumar ve alışveriş bağımlılığına dönüşen hayat

Philip Stevens, ilacı kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra kumar alışkanlığının kontrolden çıktığını ve sık sık bahis uygulamalarında kumar oynadığını söyledi. Gecenin bir yarısı uyanıp bahis yapmaya başladığını ve artık kazanma amacını bile kaybettiğini ifade etti.

Stevens, sadece kumar oynamakla kalmadığını, aynı zamanda lüks kıyafet ve aksesuarlar satın almak gibi kompulsif alışveriş davranışları geliştirdiğini ve her hafta üç günlük balık tutma gezilerine çıkmaya zorlandığını dile getirdi.

Yaşadıklarını anlatan Stevens, “Bir zamanlar zevk aldığım hobilerim, Ropinirole ile birer saplantıya dönüştü ve artık sadece suçluluk hissi uyandırıyor. Artık eski ben değilim” dedi.

Ekim 2021’de bir nörolog ile yaptığı kontrolde kumar bağımlılığına dair şikayetlerini dile getiren Stevens, doktorunun ilacı derhal bırakmasını tavsiye ettiğini belirtti. Ancak, ilacı bırakmasıyla birlikte beş ay boyunca süren şiddetli çekilme semptomları yaşadı.

Stevens, bu süreçte aşırı yorgunluk, paranoya ve halüsinasyonlar yaşadığını, hatta kendi evini, eşini ve çocuklarını tanıyamayacak hale geldiğini söyledi. Bir noktada, çocuklarının DNA testi yaptırmasını isteyecek kadar gerçeklik algısını kaybettiğini ve depresyon ile intihar düşüncelerine kapıldığını ifade etti.

Benzer vakalar artıyor

2023 yılında Stevens’a destek veren Leigh Day hukuk firması, Ropinirole nedeniyle dürtü kontrol bozukluğu yaşayan başka bir kadının da benzer bir dava açtığını ve 40 bin sterlin borçlandığını açıkladı.

Aynı firma, Parkinson tedavisinde kullanılan başka bir ilaç olan Pramipexole ile ilgili bir kumar vakasında da uzlaşmaya vardı.

Stevens, “Yaşadıklarımın benim suçum olmadığını bir gün kabul edebileceğim umuduyla ileriye bakıyorum” diyerek, bu süreçte evliliğinin ayakta kalmasının en büyük tesellisi olduğunu ifade etti.

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