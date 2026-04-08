Dünya
AA 08.04.2026 03:52

Paris'teki UNESCO merkezinde nevruz etkinliği düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde nevruz etkinliği organize edildi.

[Fotograf: AA]

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Moğolistan'ın ortak daveti üzerine Paris'teki UNESCO merkezindeki etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı.

Bu yıl koordinasyonunu Tacikistan'ın üstlendiği etkinliğe, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO Nezdinde Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vekili Lazare Eloundou Assomo ve çok sayıda davetli katıldı.

Tacikistanlı sanatçılar, etkinlikte yöresel dans performansları eşliğinde geleneksel enstrümanlarıyla konser verdi.

Etkinlikte düzenlenen defilede, Azerbaycan dahil farklı ülkelerin kültürel motifleri ve geleneksel kıyafetlerinden esinlenerek tasarlanan kıyafetler dikkati çekti.

Davetli 13 ülkeye ait stantlarda el emeği eserler sergilenirken, katılımcılara farklı lezzetler ikram edildi.

