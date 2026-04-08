Hafif Sağanak Yağışlı 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.04.2026 03:45

Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da uyarı sirenleri çaldı

Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı açıklandı.

Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da uyarı sirenleri çaldı

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve tehlike geçene kadar herkesin evlerinde ve güvenli yerlerde kalması" uyarısında bulunuldu.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkeyi hedef alan füze saldırılarının engellendiği belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan El-Harc vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızı ve bölge sakinlerini sakin kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
ABD-İsrail-İran Savaşı Bahreyn Katar Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:35
Su kanalına düşen inek için seferber oldular
05:36
Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 ölü
04:59
Çin, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uyduları fırlattı
04:06
Paris'teki UNESCO merkezinde nevruz etkinliği düzenlendi
05:44
BAE ve Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
03:03
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti
Washington DC'de savaş karşıtı gösteri düzenlendi
Washington DC'de savaş karşıtı gösteri düzenlendi
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ