Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında çıkan haberlere göre, İsrail ordusu, Sayda sahilinde bir kafeteryanın önünde park halindeki araca hava saldırısı düzenledi.

Bölge sakinleri tarafından sıkça kullanılan sahil yolunda aracın hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya ve basına yansıyan görüntülerde, aracın çevresindeki işletmelerde de yangın çıktığı ve ciddi hasarın meydana geldiği görülüyor.