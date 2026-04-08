Dünya
AA 08.04.2026 03:00

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında çıkan haberlere göre, İsrail ordusu, Sayda sahilinde bir kafeteryanın önünde park halindeki araca hava saldırısı düzenledi.

Bölge sakinleri tarafından sıkça kullanılan sahil yolunda aracın hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya ve basına yansıyan görüntülerde, aracın çevresindeki işletmelerde de yangın çıktığı ve ciddi hasarın meydana geldiği görülüyor.

SON HABERLER
03:34
Beyaz Saray: İsrail, ateşkese katılmayı kabul etti
03:29
İran iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:02
Trump: 2 haftalık ateşkesi kabul ediyorum
01:01
Katar: İran füzelerine müdahale sırasında 4 kişi yaralandı
00:56
ABD/İsrail-İran Savaşı'nda ABD'ye ait birçok hava aracı hasar gördü
01:00
İran'da bazı tesisler saldırıya uğradı
NASA, Ay'ın yeni fotoğraflarını paylaştı
NASA, Ay'ın yeni fotoğraflarını paylaştı
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ