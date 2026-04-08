AA 08.04.2026 03:47

BAE ve Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE ve Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
[Fotoğraf: Arşiv]

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin de hava savunma sistemlerinin füze ile İHA'lara müdahale etmesi sonucu olduğu ifade edildi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada da füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Ülkede duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

ABD-İsrail-İran Savaşı BAE Kuveyt
