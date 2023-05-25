Paris’teki oy pusulaları Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek

Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Paris) Başkonsolosluğumuzda ve Orleans seçim merkezinde kullanılan oyları diplomatik torbalarla ülkemize göndermek üzere bu sabah erken saatlerde Paris'ten Lyon Havalimanı'na doğru yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Fransa’daki oy pusulalarının tamamı hava yoluyla Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek.

Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu kapsamında, Fransa’daki Türk vatandaşlar Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nantes ve Bordo kentlerinde 20-24 Mayıs arasında oy kullandı.

Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde ise oy verme işlemleri 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Fransa genelinde yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı yaşıyor.