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Dünya
AA 25.05.2023 12:15

Paris’teki oy pusulaları Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek

Türkiye’deki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için Paris’te kullanılan oy pusulaları, hava yoluyla Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek.

Paris’teki oy pusulaları Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek
[Temsili fotoğraf: AA]

Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Paris) Başkonsolosluğumuzda ve Orleans seçim merkezinde kullanılan oyları diplomatik torbalarla ülkemize göndermek üzere bu sabah erken saatlerde Paris'ten Lyon Havalimanı'na doğru yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Fransa’daki oy pusulalarının tamamı hava yoluyla Lyon’dan Türkiye’ye gönderilecek.

Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu kapsamında, Fransa’daki Türk vatandaşlar Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nantes ve Bordo kentlerinde 20-24 Mayıs arasında oy kullandı.

Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde ise oy verme işlemleri 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Fransa genelinde yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı yaşıyor.

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