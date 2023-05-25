Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.05.2023 11:25

Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi

Fransa'da Danıştay, polis ve jandarma başta olmak üzere güvenlik güçlerinin gösterilerde dron kullanmasını onayladı.

Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi
[Fotograf: AFP]

Ülke basınındaki haberlere göre, Danıştay, emniyetin gösterilerde dron kullanmasına izin veren kararnameye yönelik itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, "uygulamanın yasallığı konusunda ciddi bir şüphe olmadığını" gerekçe göstererek, gösterilerde dron kullanılmasında mahsur olmadığını kararlaştırdı.

2020'de kararname daha çıkmadan emniyetin hayata geçirdiği bu uygulamayı yasaklayan mahkeme, bu sefer nisanda yayımlanan kararnameyle dron kullanma yetkisi alan polis ve jandarmanın lehinde karar verdi.

Dron kullanımı sınırlı olacak

Karara göre, polisin dron kullanımlarında ihlal durumları söz konusu olduğunda, idari bir hakim kararıyla uygulamaya müdahale edilebilecek.

Polis, dronlarla sadece şüpheli durumları izleyebilecek, bunun haricindeki kullanımlar ihlal sayılacak.

Danıştay, dron kullanımına izin veren kararnamenin içeriğine ilişkin belirli düzenlemeleri kapsayan kararı yakın zamanda duyuracak.

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, polis, başkent Paris dahil Lyon, Le Havre gibi birçok kentte dron kullanmıştı. Birçok dernek buna itiraz ederek uygulamayı Danıştaya taşımıştı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Orman yangınlarıyla mücadelede "yangın havuzları"nın sayısı artıyor
11:35
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
11:33
Trafik kazaları yüzde 3,9 arttı
11:31
Kahramanmaraş'ta 501 bini aşkın kişiye psikososyal destek sağlandı
11:26
Deprem bölgesindeki 11 ilde elektrik ve doğal gaz borçları silinecek
11:15
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 895 bini aştı
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
FOTO FOKUS
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ