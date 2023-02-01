Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunu protesto gösterileri bir kez daha çatışmayla sona erdi.

Macron yönetiminin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören emeklilik reformuna karşı, ülke genelinde pek çok sektör çalışanı greve gitti.

Gösterilere 1 milyondan fazla kişi katıldı.Öğrenciler oturma eylemi yaptı.

Paris'teki gösteriler polis müdahalesinin ardından çatışmaya dönüştü. Göstericiler polise şişe ve taş attı. Polis de kalabalığa karşı biber gazı ve cop kullandı.

[Fotoğraf: AP]

Olaylarda 30 kişi gözaltına alındı.

Renne, Montpellier, Lyon ve Marsilya gibi kentlerde de protesto gösterileri düzenlendi.