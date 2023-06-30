Paris'te başlayan olaylar Strazburg'a da sıçradı

Fransız basınındaki haberlere göre, Strazburg'da dünyaca ünlü bir teknoloji mağazası ile 2 ünlü giyim mağazası yağmalandı. Kentte 11 kişi gözaltına alındı.

Strazburg'da kent merkezinde yerel saat ile 19.00'dan yarın sabah saat 04.00'e kadar gösteri düzenlemek yasaklandı.

Paris civarında 2 alışveriş merkezi yağmalandı

Öte yandan Paris'e yakın Rosny-sous-Bois ve Creteil kentlerinde 2 alışveriş merkezi yağmalandı. Creteil kentinde 15 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise protestocuların, Strazburg'daki teknoloji mağazasının camlarını kırdığı görülüyor.

[Fotoğraf: AFP]

Strazburg'da çekildiği belirtilen bir diğer görüntüye de birçok gencin bir polis aracını yağmaladığı anlar yansıyor.

Olay

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.