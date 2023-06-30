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Dünya
AA 30.06.2023 21:06

İspanya İsrail'in Filistin topraklarındaki genişleme politikasını reddetti

İspanya Hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim genişletme politikasını reddettiğini açıkladı.

İspanya İsrail'in Filistin topraklarındaki genişleme politikasını reddetti
[Fotograf: Reuters]

İspanya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Hükümeti, Batı Şeria'da işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim birimlerine yönelik bu hafta onaylanan önlemleri reddediyor ve yerleşimciler tarafından uygulanan şiddeti kınıyor." denildi.

Açıklamada, İsrail'in "işgal topraklarında uluslararası hukuka aykırı yerleşimler yaptığı" belirtilerek, "Bu barışın önünde bir engel teşkil etmekte ve Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru ulusal emellerine verilebilecek tek yanıt olan iki devletli çözüme ulaşmayı zorlaştırmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası hukuka göre Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi Yüksek Planlama Konseyi, hafta başında, ülke kanunlarına göre bile yasa dışı kabul edilen 3 kaçak yerleşim yerinin geriye dönük yasallaştırılması da dahil olmak üzere, yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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