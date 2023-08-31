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Dünya
AA 31.08.2023 15:08

Paris sokaklarında kiralık scooterlar toplanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmeti veren Dott, Lime ve Tier Mobility şirketlerine başkent sokaklarındaki scooterleri toplamak için verilen yasal süre gece yarısı dolacak.

Paris sokaklarında kiralık scooterlar toplanıyor

Şirketlerin kentte 2 bin 500 park alanında 15 bin scooterla sunduğu hizmet özellikle turist ve gençlerin ulaşım tercihleri arasında yer alırken, söz konusu araçlar caddelere bırakıldığı, yaya geçişlerini engellediği için tepkilere yol açıyordu.

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Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için nisanda yapılan referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıkmıştı. Referanduma katılım 7,45'le sınırlı kalmıştı.

Böylece Paris, Avrupa kıtasında elektrikli scooter kiralama hizmetini yasaklayan ilk başkent olmuştu. Yasak kişisel scooterlari kapsamıyor.

Fransa'da yılda 2,5 milyon kişi, Paris'te ise ayda 400 bin kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanıyor.

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