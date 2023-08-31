Parçalı Bulutlu 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.08.2023 15:01

BM: Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivil yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da 9 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM: Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivil yaşamını yitirdi

BM Cenevre Ofisi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 24 Şubat 2022'den bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere ilişkin rakamlar açıklandı.

Savaşın bedelinin ağır olduğu vurgulanan paylaşımda, Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivilin öldüğü, 17 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Gerçek rakamlar kesinlikle daha fazla. 6 milyondan fazla Ukraynalı, komşu ülkelere kaçtı. Ülke içinde 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
AB, Gabon'daki tüm aktörlere itidal çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü
16:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15:44
Kahraman polis Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirecek
15:43
Nijer’in ardından Fransa’ya bir darbe daha: Gabon
15:39
Finlandiya'da toplumsal eşitliği destekleyen, ırkçılık karşıtı bildiride uzlaşıldı
15:49
Antalya'da Ay'ın rengi, 1 dakikada griden maviye dönüştü
TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri ASELSAN Tekno Macera oldu
TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri ASELSAN Tekno Macera oldu
FOTO FOKUS
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ