Fransa bir kez daha silahlı saldırı dehşeti yaşadı. Başkent Paris'in 10'uncu bölgesinde, silahlı bir kişi çevreye ateş açtı. 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis operasyon düzenledi, 69 yaşındaki bir kişiyi göz altına aldı. Fransız medyasına göre saldırgan Fransız asıllı, emekli bir makinist.

Saldırganın kimliği de basında "William M." olarak açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İçişleri Bakanı Darmanin açıklama yaptı

Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söyledi. Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da belirli bir grubun hedef alındığı söylenemez." dedi.

İçişleri Bakanlığı görevi yürüttüğünden bu yana 9 tane aşırı sağcı motifli olay gerçekleştirildiğini ve 11 aşırı sağcılara ait derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırıyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Paris’teki son durumun detayları @trthaber’de.https://t.co/HG3YFeIMYk pic.twitter.com/Z8Dhe9WtrF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 23, 2022

Darmanin, devam eden adli soruşturma neticesinde gelecek saatlerde daha net bilgilerin paylaşılacağını açıkladı.

Paris savcılığı, ırkçılık şüphesinin de soruşturma kapsamında olduğunu açıkladı.

Terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı

Darmanin'in konuşmasının ardından, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı; caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.

Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıdı.

Terör örgütünün paçavralarını taşıyan gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

Göçmen yardım derneği Utopia 56 yetkililerinden Yann Manzi, göçmenlere yapılan saldırıda şüphelinin, bazılarını kılıçla yaraladığını söyledi.

Fransa'da faaliyet gösteren bir göçmen yardım kuruluşunun üyelerinden Rabia, saldırganın, 8 Aralık 2021'de Paris'in 12. Bölgesinde Bercy Parkı'nda Sudan asıllı kişilerin kaldığı göçmen kampında ırkçı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırganın evindeki çalışmalar sürüyor

Rabia, saldırganın düzensiz göçmen erkeklerin kaldığı çadırları kılıçla dağıttığını, olayda 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Polis, saldırganın Paris'in 2. Bölgesi'ndeki evinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganın gözaltına alındıktan sonra saldırıyı "ırkçı" saikle düzenlediğini söylediği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ve çevreci kesimleri temsil eden birçok milletvekili, ülkedeki aşırı sağa karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.