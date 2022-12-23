İsrail hükümetiyle irtibat kurmaktan sorumlu Filistin Sivil İşler Kurumu ve Filistin Kızılayı, 24 yaşındaki Filistinli Meha ez-Zateri'nin naaşını İsrail tarafından teslim aldı.

"Şehitlerin Cenazelerini Geri Alma Ulusal Girişimi" Koordinatörü Emin el-Bayıd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zateri'nin naaşının, işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasındaki sınır kapısı Tarkumiye'den alınarak El-Halil'deki El-Ehli Hastanesi'ne getirildiğini söyledi.

"İsrail 2015'ten bu yana 117 Filistinlinin naaşını alıkoyuyor"

Bayıd, Zateri'nin ailesi ve yakınlarının da hastanede hazır bulunduğunu ve kimliğini tespit ettiğini ifade etti.

Zateri'nin, "bıçaklama" girişiminde bulunduğuna dair herhangi bir delil olmaksızın öldürüldüğünü aktaran Bayıd, İsrail'in 2015'ten bu yana 117 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu bilgisini verdi.

Zateri'nin naaşı Ehli Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından, önce evine oradan da defnedilmek üzere El-Halil'deki Şehitler Mezarlığı'na götürüldü. Zateri'nin naaşı yüzlerce kişinin katıldığı cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.

Filistin Sivil İşler Kurumu'na göre, Zateri, bıçaklı saldırı iddiasıyla, 10 Nisan'da El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi yakınlarında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.