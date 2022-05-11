Mafya ile mücadelesi ile dikkat çeken savcı Marcelo Pecci eşiyle balayını turizm adası Baru'da geçiriyordu.

Savcı kumsalda bulunduğu sırada iki silahlı kişi küçük bir tekne ile sahile yanaştı ve biri savcı Pecci'ye iki kez ateş ederek öldürdü.

Vurulmadan saatler önce, Pecci'nin eşi gazeteci Claudia Aguilera hamile olduğunu sosyal medya üzerinden açıklamıştı.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, saldırıyı "korkakça bir cinayet" olarak nitelendirdi.

Benitez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Savcı Marcelo Pecci'nin Kolombiya'da korkakça öldürülmesi tüm Paraguay halkını üzüyor.Bu trajik olayı şiddetle kınıyor ve organize suçla mücadeleye olan bağlılığımızı iki katına çıkarıyoruz” dedi.

Savcının eşi herhangi bir tehdit almadıklarını belirtti.

Soruştumaya ABD'li yetkililer de katılıyor

Pecci'nin bir meslektaşı olan Paraguaylı savcı Augusto Salas, olayı "tipik uyuşturucu mafyasının saldırırsı , bu yüzden aksi kanıtlanana kadar böyle düşüneceğim" dedi.

Kolombiya ulusal polis şefi General Jorge Luis Vargas, ABD'den yetkililerin de soruşturmaya yardım edeceklerini söyledi.

Savcı Pecci organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finansmanı konularında uzmandı.

2020'de sahte Paraguay pasaportuyla ülkeye girmeye çalışırken tutuklanan eski Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'ya karşı bir dava üzerinde çalışmıştı.