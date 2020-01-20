Post-Courier’in haberine göre olay, Papua Yeni Gine’nin Lae bölgesindeki Buimo hapishanesinde dün, ziyaret saati sırasında yaşandı.

Gazetenin haberine göre, aileleriyle buluşmaya götürülen 32 mahkumdan 17'si çitlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalıştı.

Mahkumlardan biri vurularak öldürüldü. Diğer 16 kişi ise firar etti. Bir polis memurunun verdiği bilgilere göre, kaçanlar arasında ağır suçlardan hüküm giyenler de var.

Olay sırasında bir gardiyan da hayatını kaybetti. Gardiyanın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA