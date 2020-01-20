Dünya
Papua Yeni Gine'de hapishaneden firar: 2 ölü20 Ocak 2020 Pazartesi 13:52 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 14:11
Papua Yeni Gine’deki bir hapishaneden 16 mahkum firar etti. Olay sırasında, 1'i mahkum diğeri gardiyan 2 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA / Arşiv]
Post-Courier’in haberine göre olay, Papua Yeni Gine’nin Lae bölgesindeki Buimo hapishanesinde dün, ziyaret saati sırasında yaşandı.
Gazetenin haberine göre, aileleriyle buluşmaya götürülen 32 mahkumdan 17'si çitlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalıştı.
Mahkumlardan biri vurularak öldürüldü. Diğer 16 kişi ise firar etti. Bir polis memurunun verdiği bilgilere göre, kaçanlar arasında ağır suçlardan hüküm giyenler de var.
Olay sırasında bir gardiyan da hayatını kaybetti. Gardiyanın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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