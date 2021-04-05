Kanada’nın Calgary şehrinde Polonya kökenli Kanadalı papaz Artur Pawlowski, kilisede paskalya ayini sırasında COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle töreni durdurmaya çalışan 6 polis memurunu kovdu.

“Gestapo’ya burada yer yok, Naziler derhal dışarı çıkın” diyerek defalarca polislere bağıran papaz, polisleri geri püskürttü.

Polislerin konuşmasına bile izin vermeyen papaz, “Buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz, sakın bir daha gelmeyin” dedi.

Polisleri kiliseden dışarı çıkartan papaz "Gidin ve arama emri olmadan geri dönmeyin" diye polislerin arkasından bağırmayı sürdürdü.

“İnanılmaz, hasta, kötü insanlar! Bir kilisede insanları korkutuyorlar" diye tepki gösterdi.

Defalarca ceza aldı

Pawlowski, COVID-19 kısıtlamalarına karşı hararetli vaazlarıyla tanınıyor.

Pawlovski, ülkede yürürlükte olan sağlık düzenlemelerini ihlal eden protestolar düzenlediği için yetkililer tarafından defalarca para cezasına çarptırılmıştı.