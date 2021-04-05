İçeriklerin silinmesinin tamamlanması için Twitter'a uygulanan erişim hızını yavaşlatma cezasının süresi uzatıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Servisi sosyal ağ platformu Twitter'ın silinmesini talep ettikleri içerikleri kaldırmaya başladığını duyurdu.

Twitter’a erişimi yavaşlatma kararı 15 Mayıs’a kadar uzadı

10 Mart'ta uygulanmaya başlanan Twitter'a erişimi yavaşlatma kararının da 15 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Twitter'ın verilen bu süreyi iyi kullanarak, kalan içerikleri de silmesi istendi.

Moskova, Twitter'dan gençleri uyuşturucu, şiddet ve diğer kötü alışkanlıklara yönlendirebilecek içeriklerin kaldırılmasını talep etmişti. Moskova İdari Mahkemesi geçen hafta, söz konusu içerikler nedeniyle Twitter'a yaklaşık 42 bin dolar para cezası verdi.

Daha önce de sosyal medya şirketi, Rusya'da aynı sebepten 116 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

