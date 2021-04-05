Dünyada artan ırkçılık Fransa’da sık sık kendini gösterirken, bu hedefte Asya kökenliler var.

Çin kökenli Fransız vatandaşlarına tehdit edici, nefret dolu mesajlar gönderdikleri için 5 kişi mahkemede yargılanırken, mahkeme önünde de ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi.

Nefret dolu mesajları atan gençlerden biri mahkemede "Bu sadece arkadaşlarımı güldürmek içindi" diyerek kendini savundu.

Fransa Genç Çinliler Derneği'nin Başkanı Laetitia Chhiv ‘e göre atılan tweetler komik olmaktan çok uzak.

Chhiv mahkemede 3 yargıçtan oluşan heyete yaptığı konuşmada Çinlilere karşı şiddet çağrısı yapan mesajları görmenin şokunu anlattı.

COVID-19 virüsünün Çin’den çıkması saldırıları tetikledi

Ekim ayından beri ırkçı saldırılardaki artışın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 28 Ekim'de Fransa'nın ikinci koronavirüs kısıtlamalarına gireceğini duyurmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Irkçı saldırılar , kısıtlamalardan Çin kökenli vatandaşları sorumlu tutuyor.

Duruşma, çevrimiçi nefretle mücadele etmek için ccak ayında kurulan özel bir birim tarafından başlatılmıştı.

