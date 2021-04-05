Depremin Kuzey Adası’nda yerin 30 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.

İlk belirlemelerde, depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, ülkede 5 Mart’ta Kermadec Adaları yakınlarında 8,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılmıştı.

