Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yeni Zelanda'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da Richter ölçeğine göre 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Kuzey Adası’nda yerin 30 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.
İlk belirlemelerde, depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.
Öte yandan, ülkede 5 Mart’ta Kermadec Adaları yakınlarında 8,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılmıştı.
Etiketler: Deprem Yeni Zelanda
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