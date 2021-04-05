Felçli insanlar sadece düşünerek yazı yazabilecek
Nöroteknoloji alanında çalışan Brainscope adlı bir şirket, felçli insanların herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan sadece düşünerek başarılı bir şekilde yazı yazmasını sağlayan bilgisayar geliştirdi.
BrainGate teknolojisi kullanılarak yaratılan beyin kontrollü bilgisayar ilk kez insan beynine kablosuz olarak bağlandı.
Brainscope şirketinin çalışması, felçli bireylerin ellerini kullanabilen bir insan gibi yazı yazmasını sağladı.
Çalışma, felçli katılımcıların sağlıklı insanların hızında yazabildiklerini de gösterdi.
BrainGate, beyin sinyallerini tek nöron çözünürlüğünde iletebilen bir sistem kullandığını açıkladı.
Yeni beyin kontrollü bilgisayar nasıl çalışır?
BrainGate'in araştırmacıları, yeni çalışmalarında 35 ve 63 yaşlarındaki iki felçli hastayı kullandıklarını belirtti.
Hastaların kafasına beynin motor korteksinde bulunan bir elektrot dizisine bağlanan cihaz takıldı.
Sinyaller, uygun şekilde benzer doğrulukla kaydediliyor ve iletiliyor.
Bu da kablolu ekipmanla kullanılan kod çözme algoritmalarının aynısının kullanılabileceği anlamına geliyor.
İki felçli birey, sistemi 24 saat evlerinde kullanabiliyor.
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