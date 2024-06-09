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Dünya
AA 09.06.2024 15:03

Papa'dan uluslararası topluma, Gazze halkına acil yardım için çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Papa'dan uluslararası topluma, Gazze halkına acil yardım için çağrı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Gazze'deki gelişmelerle ilgili mesajlar verdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla Ürdün’de 11 Haziran’da Gazze’ye destek amacıyla olağanüstü uluslararası bir konferans düzenleneceğini hatırlatan Papa, "Bu önemli girişim için onlara teşekkür ederken, uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum. İnsani yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmelidir ve kimse bunu durduramaz" dedi.

Papa Franciscus, 2014'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Vatikan bahçelerinde yaptığı "Orta Doğu'da Barış Duası"nın dün 10. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu buluşma, el sıkışmanın mümkün olduğunu ve barış yapmanın, savaşmaktan çok daha fazla cesaret gerektirdiğini gösteriyor. Bu nedenle taraflar arasında devam eden ve kolay olmayan müzakereleri de teşvik ediyorum. Filistinlilerin ve İsraillilerin iyiliği için, tüm cephelerde ateşkes olması ve esirlerin serbest bırakılmasına dair barış tekliflerinin ivedi şekilde kabul edilmesini umuyorum."

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