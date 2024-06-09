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Dünya
AA 09.06.2024 14:59

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastaneler için "acil jeneratör" çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde acil şekilde jeneratör ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastaneler için "acil jeneratör" çağrısı
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına "Gazze'deki hastanelerde kullanılmak üzere acilen jeneratör sağlamaları" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki tek elektrik santralinin İsrail saldırılarında yok edildiğine dikkati çekilen açıklamada, 9 aydır hastanelerde elektrik için jeneratörlerin kullanıldığı kaydedildi.

Mevcut jeneratörler için gerekli bakımların yapılamadığı, bir kısmının tamiri zor büyük teknik sıkıntılar nedeniyle kullanılamadığı ve bazılarının ise tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

"Şifa", "Nasır", "Endonezya" ve "Kemal Advan" hastanelerindeki jeneratörlerin İsrail saldırılarında "kasten imha edildiği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bulunan iki jeneratörden birinin arızalandığı ve tek jeneratörün çalıştığı belirtilerek bu durumun bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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