Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2024 14:14

Papa, Orta Doğu'daki gelişmeleri "dua okuyarak endişeyle ve acıyla" takip ediyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle, acıyla ve dua ederek izlediğini söyledi.

Papa, Orta Doğu'daki gelişmeleri "dua okuyarak endişeyle ve acıyla" takip ediyor

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da dün akşam İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına değinen Papa, "İran'ın müdahalesi nedeniyle İsrail'de durumun kötüleştiğine dair son birkaç saatte gelen haberleri dua ederek endişeyle hatta acıyla takip ediyorum. Orta Doğu'yu silahlı çatışmaya sürükleme riski olan bu şiddet sarmalını körükleyecek her türlü eylemin durdurulması için yürekten çağrıda bulunuyorum." dedi.

Papa Franciscus, "Hiç kimse diğerinin varlığını tehdit etmemeli, herkes barıştan yana tutum almalı. İsrailliler ve Filistinlilerin, iki devlet olarak yan yana güven içinde yaşamalarına yardım edilmeli." diye konuştu.

Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Papa, "Gazze'de bir an önce ateşkes olmalı ve müzakere yolu izlenmeli. İnsani felakete sürüklenen halka yardım edilmeli, kaçırılan rehineler hemen serbest bırakılmalı. Ne kadar acı var. Artık savaşa yeter, saldırılara yeter, şiddete yeter diyorum. Diyaloga ve barışa evet." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Sıradaki Haber
Rusya: İran ve İsrail’i itidalli davranmaya çağırıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
İsrail medyasına göre, İran saldırısının ülkeye verdiği zarar 1,35 milyar dolar
14:10
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor
14:07
Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı haftasında yoğun diplomasi trafiği
13:29
Selektörle radar uyarısına 45 bin lira ceza
13:12
Rusya: İran ve İsrail’i itidalli davranmaya çağırıyoruz
Senegal'deki deniz kabuğu adası ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
Senegal'deki deniz kabuğu adası ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
FOTO FOKUS
Nesli tükenme tehlikesi altındaki akbaba Kars’ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altındaki akbaba Kars’ta görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ