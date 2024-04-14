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Dünya
AA 14.04.2024 12:51

Rusya: İsrail-İran savaşı, seçimlerde Biden için ilave belirsizlik oluşturuyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Gazze’deki cinayetlerin ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim umutlarını kötüleştirdiğini, İsrail ile İran arasındaki savaşın ise ilave belirsizlik oluşturduğunu belirtti.

Rusya: İsrail-İran savaşı, seçimlerde Biden için ilave belirsizlik oluşturuyor

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington açısından Orta Doğu’da yaşananlarla Ukrayna’da yaşananlar arasında fark olduğunu vurguladı.

ABD’nin Orta Doğu’da büyük bir savaş istemediğini, dengeyi korumaya ve itidal göstermeye çalıştığını kaydeden Medvedev, "Gazze’deki cinayetler Biden’ın seçim umutlarını kötüleştiriyor, İsrail ile İran arasındaki savaş, ilave belirsizlik oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle ölenlere karşı ise ABD’nin kayıtsız olduğuna dikkati çeken Medvedev, "Her taraftan, ne kadar çok olursa o kadar iyi. Sonuçta bu, Amerikalı yetkililerin deyimiyle 'yatırım' ve 'yatırım' yapmaya devam ediyorlar." değerlendirmesine yer verdi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı yapmıştı.

İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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