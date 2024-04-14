Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2024 12:50

İsrail Savaş Kabinesi, İran’a verilecek “yanıtı” görüşmek için toplanıyor

İsrail Savaş Kabinesi'nin İran’dan düzenlenen saldırılara nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün bir araya geleceği aktarıldı.

İsrail Savaş Kabinesi, İran’a verilecek “yanıtı” görüşmek için toplanıyor

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin yerel saatle 15.30’da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İran İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Rusya: İran ve İsrail’i itidalli davranmaya çağırıyoruz
13:09
Eskişehir'de su dağıtım borusu patladı, çevre yolunu su bastı
13:10
Ambulansa yol vermeyen sürücüye 29 bin lira para cezası
12:52
Rusya: İsrail-İran savaşı, seçimlerde Biden için ilave belirsizlik oluşturuyor
12:52
Kastamonulu muhtar görevinde 47 yılı geride bıraktı
12:46
Kaçırılan 25 bin 525 eser yurda döndü
Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni
Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni
FOTO FOKUS
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ