Irak resmi haber ajansına göre, Papa’nın bulunduğu araç konvoyu Necef Havalimanı’ndan Sistani'nin evine geçti. Papa ile Sistani görüşmesi dini mercinin evinde başladı.

Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.

Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor.