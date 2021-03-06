Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Papa Francis, Sistani ile bir araya geldi
[Fotoğraf: Reuters]
Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'un, Şiilerin en büyük dini merciii Ali es-Sistani ile görüşmesi başladı.
Irak resmi haber ajansına göre, Papa’nın bulunduğu araç konvoyu Necef Havalimanı’ndan Sistani'nin evine geçti. Papa ile Sistani görüşmesi dini mercinin evinde başladı.
Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.
Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor.
Etiketler: Irak
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