Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da 2 yıldır zaman zaman şiddetlenen hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı olarak da adlandırılan Baquedano Meydanı'nda yüzlerce kişi Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.

Şili saatiyle öğleden sonra başlayan gösteriler akşam saatlerinde şiddet olaylarına dönüşerek, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler, meydandaki Şilili asker ve siyaset adamı General Manuel Baquedano'nun heykelini ateşe verdi.

Şili'de genellikle toplumsal olaylara müdahale eden güven gücü birimi Carabineros Twitter hesabından, gösterilerde polisin ulaşımı tıkayan göstericilere müdahale ettiği belirtilerek, 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.