Senegal'de muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar ülke geneline yayıldı.

Sonko'nun 3 Mart'ta gözaltına alınmasıyla patlak veren olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Felix Diome, ülke genelinde gün boyu süren şiddet olaylarında kamu binaları ve iş yerlerine saldırıldığı, yağma ve hırsızlıkların yaşandığını belirtti. Hükümetin olayları şiddetle kınadığını söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Yaşananları terörizm olarak değerlendiren Diome, Sonko'yu şiddet çağrısı yapmakla suçladı.

Diome, kamu düzeninin yeniden sağlanması için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini sözlerine ekledi.

Dakar'da hayat durdu, marketler yağmalandı

Dakar'ın birçok noktasında eş zamanlı başlayan gösteriler nedeniyle birçok mağaza ve iş yeri kepenk kapattı.

Polisle çatışan ve etrafa zarar veren göstericiler, birçok marketi yağmalayarak, ateşe verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yabancı diplomatik misyonlar, vatandaşlarına evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği "Senegal'de yaşanmakta olan gösteriler çerçevesinde vatandaşlarımıza toplanma alanlarından uzak durmaları ve müteyakkız olmaları tavsiye olunur. Acil durumlarda Konsolosluk nöbetçi hattımıza 7/24 ulaşabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları Sonko'ya destek mesajları yayınladı. Hem ülke çapında süren gösterilere ilişkin görüntüler paylaşıldı hem de hükümete eleştiriler yöneltildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Meclis oturumunda geçen hafta milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılanmasının önü açılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

[Fotoğraf: AA]

Sonko ise çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum" demişti.

[Fotoğraf: AA]

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.