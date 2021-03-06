İngiliz yayın kuruluşu BBC, kendini New Jersey Senatörü Cory Booker olarak tanıtan biriyle söyleşi yaptı.

Newshour isimli radyo programını dinleyen bir ABD vatandaşı durumu fark etti. Sosyal medyadan olayı açığa çıkardı.

Kendini senatör olarak tanıtan kişinin Cory Booker'ı taklit ettiği anlaşıldı.

BBC, söyleşi yaptığı kişinin Cory Booker olmadığını kabul etti. İnternet sitesinde açıklama yaparak düzeltme yaptı, özür diledi.

Söyleşinin "bilinçli olarak yapılmış bir oyun" olduğunu düşündükleri görüşüne yer verildi, olayın inceleneceği ifade edildi.

ABD'li senatör Cory Booker ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.