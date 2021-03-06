Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moderna aşısının Japonya'da kullanımı için başvuru yapıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'da, Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının kullanım onayı için başvuru yapıldı.
Japon farmasötik firması Takeda, Moderna aşısının yerel kullanımı için Sağlık Bakanlığına başvurdu.
Firma, ocak ayından beri Japonya içinde 20 yaş üstü 200 gönüllüye uygulanması süren klinik testlerin sonuçlarını mayısa kadar bakanlığa teslim edecek.
Japonya hükümeti, Eylül 2021'e kadar toplam 50 milyon doz Moderna aşısının tedarik edilmesi için ABD'li firmayla mutabakata varmıştı.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Aşısı
Sıradaki Haber
Hindistan, Gana'ya 50 bin doz aşı bağışladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz