Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 06:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan, Gana'ya 50 bin doz aşı bağışladı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan, koronavirüsle mücadelede kapsamında Gana'ya 50 bin doz aşı bağışladı.
Hindistan hükümeti tarafından gönderilen 50 bin doz aşı, başkent Akra'da Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'e teslim edildi.
Gana Dışişleri Bakanı Botchwey, gelen aşıların Gana ile Hindistan arasındaki samimi ve kardeşçe ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.
Aşıların ülkenin koronavirüsle mücadeleye yardımcı olacağının altını çizen Botchwey, hükümetin nüfusu etkili bir şekilde aşılamak için en az 20 milyon aşı almayı hedeflediğini söyledi.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs Aşısı
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